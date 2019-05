Wien (APA) - Ein an Demenz erkrankter Mann, der in Wien vermisst worden war, ist von der Polizei wohlbehalten aufgefunden worden. „Mein Vater wurde von der Polizei gefunden und es geht ihm gut“, schrieb seine Tochter in einem Mail.

Der 79-Jährige verließ am Donnerstag seine Wohnung in der Ennsgasse in der Leopoldstadt, um spazieren zu gehen, und kam nicht mehr zurück. Die Tochter erstattete daraufhin am Freitag eine Vermisstenanzeige.