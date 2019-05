Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

In Wien werden 6 Schüler aus der Schule ausgeschlossen

Wien - In vielen Schulen gibt es immer wieder Streit. Manchmal streiten sogar Lehrer mit Schülern. In einer Schule in Wien ist es sogar zu Gewalt gekommen. Einige Schüler stießen einen Lehrer gegen die Tafel im Klassen-Zimmer. 6 beteiligte Schüler werden nun bestraft. Sie sollen aus der Schule geworfen werden.

In Niederösterreich gibt es neue Regeln für Zuwanderer

St. Pölten - In Österreich gibt es viele Flüchtlinge. Viele bekommen eine Grundversorgung. Sie wird von Österreich bezahlt. Dadurch können die Flüchtlinge kaufen, was sie für das tägliche Leben brauchen.

Der niederösterreichische Politiker Gottfried Waldhäusl von der Partei FPÖ stellte jetzt neue Regeln für die Flüchtlinge auf. „Du sollst die deutsche Sprache lernen“ ist eine von diesen Regeln. Strafen soll es nicht geben, wenn die Regeln nicht eingehalten werden.

Nach einem Feuer in Wien brauchen viele Menschen Hilfe

Wien - Am Samstag hat in Wien ein großes Wohnhaus gebrannt. Dabei wurden 5 Menschen verletzt. Die Feuerwehr konnte den Brand erst nach 12 Stunden löschen. Das starke Feuer zerstörte viele Wohnungen und das ganze Dach von dem Haus. Deshalb können 370 Menschen nicht in ihre Wohnungen zurück. Viele von diesen Menschen sind bei Verwandten untergekommen. Andere müssen jetzt in Not-Quartieren wohnen.

Noch kein Sieg für Österreich bei der Eishockey-Weltmeisterschaft

Bratislava - In der Stadt Bratislava in der Slowakei findet die Weltmeisterschaft im Eishockey statt. Es spielen die besten Länder der Welt mit. Auch Österreich ist dabei. Die Österreicher haben schon zwei Spiele gespielt. Österreich verlor aber beide Spiele. Österreich verlor am Samstag gegen Lettland mit 2:5. Am Sonntag verlor Österreich das Spiel gegen Russland sogar 0:5.

Am Dienstag spielt Österreich gegen die Schweiz. Die Schweiz hat ihre beiden bisherigen Spiele gewonnen.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++