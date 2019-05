Volkswagen beschließt Batteriezellfertigung - Insider

Wolfsburg (APA/Reuters) - Volkswagen wird Insidern zufolge in die Fertigung von Batteriezellen einsteigen. Der Aufsichtsrat werde in Kürze den Einstieg in die Batteriezellproduktion bekanntgeben, sagten zwei mit den Vorgängen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Montag. Die Fertigung sei in Deutschland geplant, sagte einer der Insider. Volkswagen äußerte sich nicht.

Der deutsche Autobauer will sich binnen weniger Jahre zu einem führenden Anbieter batteriegetriebener Fahrzeuge wandeln und benötigen dafür enormen Mengen an Batteriezellen. Konzernchef Herbert Diess hat bereits früh mit einer eigenen Zellfertigung geliebäugelt, hätte dies wegen der hohen Kosten aber am liebsten zusammen mit anderen Herstellern und Lieferanten gemacht. Der Aufsichtsrat tagte am Montagabend im Vorfeld der Hauptversammlung am Dienstag in Berlin.

