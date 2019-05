Tennis: Thiem in Rom 2 - „Verdasco ist schon tough“

Rom (APA) - Dominic Thiem zeigte am Montag Respekt vor seinem ersten Gegner, nicht nur wegen seiner 0:3-Bilanz gegen den Weltranglisten-38. „Verdasco ist schon tough. Ich habe noch nie gegen ihn gewonnen. Er kann mir schon mit gewissen Sachen ziemlich wehtun. Aber ich glaube schon, dass ich besser spiele als in Rio letztes Jahr, wo ich das letzte Mal gegen ihn gespielt habe“, sagte der 25-Jährige.

Thiem, der am Montag ein erstes Training mit Diego Schwartzman absolvierte, weiß um das gute Level, das er derzeit spielt. Trotz der doch anderen Bedingungen gegenüber Madrid wird er seinen Spielstil kaum ändern. „Ich werde wieder mit viel Spin spielen. Mir taugt Rom ja auch, es ist hier auch nicht langsam und vor zwei Jahren habe ich da wirklich gut gespielt“, erinnerte an sein damaliges Semifinale. 2019 tritt er zum fünften Mal en suite an.

An den Favoriten hat sich auch nach Madrid für ihn nichts verändert. Allen voran Rafael Nadal und auch Madrid-Sieger Novak Djokovic sieht er „wieder nahe an seinem besten Tennis dran“. Das Lob, das Thiem von anderen Spieler erhält, freut ihn, aber es sei auch normal. „Ich habe jetzt zweimal Federer geschlagen, Nadal geschlagen, gegen Djokovic eben knapp verloren. Diese Partien gegen die ganz großen Spieler sind wichtig, und es ist auch wichtig, dass man eine Akzeptanz von ihnen hat. Am Ende ist es mein Ziel, gegen die zu gewinnen, und auch der Beste zu sein.“

Thiem wird am Dienstag neben dem Doppel auch mit seinem Doppelpartner Jürgen Melzer ein Einzeltraining absolvieren. Es trifft sich gut, dass der ehemalige Weltranglisten-Achte wie Verdasco Linkshänder ist. „Er hat auch immer wieder extrem gute Tipps für mich und Spaß macht es auch“, meinte Thiem über Melzer.