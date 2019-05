Fahrdienstanbieter Uber setzt Talfahrt an der New Yorker Börse fort

San Francisco (APA/AFP) - Der Fahrdienstanbieter Uber hat seine Talfahrt an der New Yorker Börse am Montag fortgesetzt. Das Papier des Börsenneulings sackte zum Handelsbeginn an der Wall Street erneut um über sieben Prozent ab und stand noch bei 38,50 Dollar. Schon am Freitag, dem ersten Börsentag von Uber, war die Aktie um 7,6 Prozent eingebrochen und deutlich unter den Ausgabepreis von 45 Dollar gerutscht.

Auch die Aktie des Uber-Konkurrenten Lyft gab zum Auftakt der neuen Handelswoche erneut nach und verlor 5,6 Prozent. Seit dem Start an der Börse verlor das Papier des Branchenzweiten schon 33 Prozent seines Werts.

Der Marktführer Uber war am Freitag an der Börse gestartet und hatte ein enttäuschendes Debüt hingelegt. Der schwache Start spiegelte die Zweifel vieler Investoren am Geschäftsmodell des Unternehmens wider, das tief in den roten Zahlen steckt. Uber sammelte mit der Notierung 8,1 Milliarden Dollar frisches Geld ein.

Mit dem 45-Dollar-Ausgabepreis der Aktie war der Marktwert des erst zehn Jahre alten Unternehmens auf mehr als 82 Milliarden Dollar veranschlagt worden. Ursprünglich hatte Uber mit einem Wert von 100 Milliarden Dollar geliebäugelt - am Montag waren es kurz nach Öffnung des Handelsplatzes gerade mal noch 64 Milliarden Dollar.

