Erneut Zusammenstöße zwischen Christen und Muslimen in Sri Lanka

Colombo (APA/AFP/dpa) - Gut drei Wochen nach den mutmaßlich islamistischen Anschlägen auf katholische Kirchen und Luxushotels in Sri Lanka gibt es neue Spannungen zwischen Christen und Muslimen. Im ganzen Land wurde eine sechsstündige nächtliche Ausgangssperre verhängt.

Die Polizei ging nach eigenen Angaben am Montag gegen hunderte christliche Randalierer in mindestens sechs Städten im Westen des Landes vor, die dort Geschäfte von Muslimen und Moscheen attackierten. „Mehrere Läden wurden angegriffen“, sagte ein Polizeisprecher. „Als die Menschenmenge versuchte, Moscheen zu attackieren, haben wir in die Luft geschossen und Tränengas eingesetzt, um sie auseinanderzutreiben.“ Berichte über Verletzte oder Festnahmen gab es nach Polizeiangaben zunächst nicht.

Zu Beginn war der Polizei zufolge nur in drei Bezirken eine Ausgangssperre verhängt worden. Als die Ausschreitungen sich auf mehrere Bezirke nördlich der Hauptstadt Colombo ausweiteten, sei die Sperre im ganzen Land verhängt worden. Der Polizeisprecher erklärte, die Unruhen seien „stark politisch“ geprägt. „Es gibt Menschen, die versuchen, politisches Kapital aus der Situation zu schlagen.“

Die Behörden hatten am Montag angeordnet, den Zugang zu Online-Netzwerken wie Facebook, WhatsApp und Instagram zu sperren, nachdem es bereits am Sonntag Zusammenstöße zwischen Christen und Muslimen gegeben hatte.

In der Stadt Chilaw kam es als Reaktion auf die Facebook-Botschaft eines muslimischen Ladenbesitzers zu Ausschreitungen. „Hört auf zu lachen, eines Tages werdet ihr weinen“, schrieb der Mann. Christliche Gruppen sahen darin eine Anschlagsdrohung. Sie attackierten daraufhin den Laden des Händlers und weitere Geschäfte. Zudem randalierten sie in einer Moschee.

Regierungschef Ranil Wickremesinghe appellierte an die Bevölkerung, Gerüchten keinen Glauben zu schenken. „Ich rufe alle Bürger auf, ruhig zu bleiben und sich nicht von Falschinformationen beeinflussen zu lassen“, schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter, der von der Sperre nicht betroffen war. Er warnte zudem, die Unruhen belasteten die Sicherheitskräfte zusätzlich und behinderten laufende Ermittlungen. Seit der Anschlagsserie gilt in Sri Lanka der Ausnahmezustand. Zudem wurden die Befugnisse der Polizei ausgeweitet.

Der Verband der islamischen Gelehrten (ACJU) in Sri Lanka warnte vor zunehmendem Argwohn gegenüber der muslimischen Minderheit im Land. Der ACJU rief Muslime dazu auf, provokative Beiträge in Onlinenetzwerken zu vermeiden.

Am Sonntag hatten katholische Kirchen in Colombo erstmals wieder die Sonntagsmesse gefeiert. Aus Furcht vor neuen Anschlägen waren seit Ostersonntag keine Gottesdienste mehr abgehalten worden. Am Dienstag sollten auch private katholische Schulen wieder öffnen. Elterngruppen zufolge planen aber viele Schulen, erst nächste Woche den Betrieb wieder aufzunehmen.

Rund zehn Prozent der 21 Millionen Einwohner von Sri Lanka sind Muslime, etwa 7,6 Prozent sind Christen. Die Mehrheit der Bewohner des Inselstaats ist buddhistischen Glaubens.

Bei den Selbstmordattentaten auf insgesamt drei Kirchen und drei Luxushotels waren am Ostersonntag insgesamt 258 Menschen getötet worden, etwa 500 weitere wurden verletzt. Die Jihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) reklamierte die Attacken für sich. Sri Lankas Regierung macht die Islamistengruppe National Thowheeth Jama‘ath (NTJ) für die Anschläge verantwortlich, glaubt aber, dass sie Unterstützung aus dem Ausland hatte.

Staatspräsident Maithripala Sirisena rief einen Notstand aus. In den Tagen nach Ostern war zunächst jede Nacht eine landesweite Ausgangssperre in Kraft.