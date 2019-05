Maria Enzersdorf (APA) - Handball-Ergebnis spusu Liga vom Montag - Halbfinale (best of three), 2. Spiel:

SG Westwien - HC Hard 29:22 (14:12)

Stand in der Serie: 1:1. Drittes Spiel am Freitag in Hard.

Finale ab 25. Mai: Hard/Westwien - Krems/Fivers Margareten