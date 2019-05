UNO-Sicherheitsrat berät am Dienstag erneut über Venezuela

New York/Caracas (APA/AFP) - Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen befasst sich am Dienstag erneut mit der Lage in Venezuela. Wie aus Diplomatenkreisen bekannt wurde haben erstmals die europäischen Ratsmitglieder die Sitzung beantragt. Unter anderem soll es um etwaige Erkenntnisse aus dem jüngsten Treffen der Venezuela-Kontaktgruppe gehen.

Zuletzt hatte der UNO-Sicherheitsrat am 10. April zu Venezuela getagt. Bisher waren alle Treffen zur Lage in dem südamerikanischen Land von den USA einberufen worden. Den Angaben aus Diplomatenkreisen zufolge sollen bei dem Treffen auch zwei stellvertretende UNO-Generalsekretäre zur aktuellen Lage in dem Krisenstaat angehört werden: Rosemary DiCarlo, die für politische Angelegenheiten zuständig ist, und der für humanitäre Themen zuständige Mark Lowcock.

In Venezuela herrscht ein erbitterter Machtkampf zwischen dem linksnationalistischen Präsidenten Nicolás Maduro und Oppositionsführer und Parlamentspräsident Juan Guaidó, der sich Ende Jänner zum Übergangspräsidenten erklärt hatte. Die USA und rund 50 weitere Staaten, darunter auch Österreich, Deutschland und Frankreich, unterstützen Guaidó. Maduro kann nach wie vor auf den Rückhalt der Armee zählen und wird unter anderem von Russland unterstützt.

