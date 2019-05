K+S steigert Umsatz und Gewinn dank höherer Düngerpreise

Kassel (APA/dpa) - Eine stärkere Düngernachfrage und gestiegene Verkaufsmengen von Auftausalz in Nordamerika haben dem deutschen Salz- und Düngemittelhersteller K+S zum Start ins Jahr 2019 angetrieben. Der Umsatz stieg im ersten Quartal im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um rund acht Prozent auf 1,3 Milliarden Euro, wie das MDax-Unternehmen am Dienstag in Kassel mitteilte.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um etwa 14 Prozent auf 270 Millionen Euro zu. Dabei standen höheren Absatzpreisen etwa für Kalidünger sowie für Salze teils höhere Frachtkosten gegenüber.

„Wir sind mit viel Schwung ins neue Geschäftsjahr gestartet“, sagte Konzernchef Burkhard Lohr laut Mitteilung. Er erwartet 2019 weiterhin eine deutliche Steigerung des operativen Gewinns um mindestens 15,5 Prozent auf 700 bis 850 Millionen Euro. Dabei setzt der Manager neben einer guten Düngernachfrage auch auf eine reibungslosere Produktion. So sei für das verbleibende Jahr nicht mit entsorgungsbedingten Produktionseinschränkungen aufgrund längerer Niedrigwasserperioden in der Werra zu rechnen.

