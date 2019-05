Ölpreise legten leicht zu

Singapur (APA/dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Dienstag im frühen Handel leicht gestiegen. Am Markt war die Rede von gegenläufigen Kräften am Rohölmarkt. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete in der Früh 70,40 US-Dollar (62,61 Euro). Das waren um 17 Cent mehr als am Montag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 12 Cent auf 61,16 Dollar.

Die Erdölpreise befinden sich gegenwärtig im Spannungsfeld entgegengesetzter Kräfte. Für Auftrieb sorgen die zahlreichen politischen Risiken, die das Risiko eines geringeren Ölangebots in sich bergen. Unlängst war es im Golf von Oman zu mehreren mysteriösen Angriffen oder Sabotageakten auf Rohöltanker gekommen. Die ölreiche Golfregion steht wegen des Atomstreits zwischen den USA und Iran seit längerem im Fokus.

Druck auf die Ölpreise kommt dagegen von der Nachfrageseite. Angesichts des immer härter geführten Wirtschaftskonflikts zwischen den USA und China sorgen sich Fachleute um die Entwicklung der Weltwirtschaft. Zuletzt war der Konflikt in Form neuer Strafzölle weiter eskaliert.