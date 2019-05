AUSSENPOLITIK - Termine von Di, 14.05.19 bis Mi, 15.05.19

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten.

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Dienstag, 14. Mai 2019

WIEN - AI European Newspaper Congress 2019 (12.-14.5.)

II

MI - AI Nordmazedonischer Parlamentspräsident Xhaferi in

Österreich (13.5.-14.5.) - AI 09:30 Treffen mit Mitgliedern der bilateralen

Gruppe Österreich-Nordmazedonien

11:00 Treffen mit Mitgliedern des

Außenpolitischen Ausschusses

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg,

Pavillon Bibliothekshof, Lokal 6, 1.,

Heldenplatz)

- 08:30 AI PK epicenter.works „Wir kippen die

CI Fluggastdatenspeicherung“ anl. Beschwerde über

WI Speicherung und Analyse von Fluggastdaten mit

Angelika Adensamer (epicenter.works), Christof

Tschohl (epicenter.works), Elisabeth Klatzer

(Beschwerdeführerin) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Cafe Landtmann, Löwelzimmer, 1., Universitätsring

4) - 18:00 AI Diskussion Ludwig Boltzmann Institut für

Menschenrechte (BIM) „Herausforderungen & Chancen

im europäischen Asylwesen“ mit u.a. Manfred Nowak

(Menschenrechtsexperte), Anny Knapp

(Asylkoordination), Julia Behrens (Europäische

Agentur für Grundrechte) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Albert Schweitzer Haus, Großer Saal, 9.,

Schwarzspanierstraße 13) - 18:00 AI Vortrag Österreichisches Institut für

Internationale Politik (OIIP) „The Domestic

Determinants of US Foreign Policy, or Why

Europeans Don‘t Understand Americans (But Think

They Do)“ mit u.a. Hamilton (John Hopkins

University) (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich) http://go.apa.at/s4DJho1n

(Industriellenvereinigung, Urbansaal, 3.,

Schwarzenbergplatz 4) - 18:00 AI Podiumsdiskussion „Citizens of Nowhere. How Europe

II Can Be Saved from Itself“ mit Niccolò Milanese

(Ko-Präsident der Europäischen Alternativen),

ehemaliger Vizepräsidentin des Europäischen

Parlaments, Lunacek (Anmeldung/Akkreditierung

erforderlich)

(Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM), Bibliothek, 9., Spittelauer Lände 3) - 18:00 AI Gespräch Women without Borders „Acht und Neunzig

II Seiten“ mit Eva Beresin (Autorin)

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Notizen einer Auschwitz-Überlebenden nach ihrer

Befreiung durch die Rote Armee)

(WwB & B.LA, 1., Rauhensteingasse 12)

NIEDERÖSTERREICH St. Pölten - 09:00 II +++ ABGESAGT +++

AI EU-Wahl: PG SPÖ NÖ „Für ein soziales und

nachhaltiges Europa“ mit Landesparteivors. LHStv.

Schnabl, Kandidat Sidl

(SPÖ NÖ, Niederösterreichring 1A)

Wieselburg - 19:00 II Veranstaltung ÖVP NÖ „Blau-gelber Europa-Abend“

AI mit u.a. Bundeskanzler Kurz, LH Mikl-Leitner, EVP-

Spitzenkandidat Weber, ÖVP-Spitzenkandidat Karas

(Messe Wieselburg, Halle 3, NV-Forum,

Volksfestplatz 3)

OBERÖSTERREICH Linz - 11:00 II EU-Wahl: PK ÖVP OÖ „EU-Repair-Siegel“ mit LH

AI Stelzer, Kandidatin Winzig

(OÖ. Presseclub Saal A, Landstraße 31) - 13:00 II EU-Wahl: PK OÖ Seniorenbund „Die Seniorinnen und

AI Senioren entscheiden die EU-Wahl wesentlich mit“

mit Obmann Pühringer, EU-Kandidat Pirchner, GF

Ebner

(OÖ. Presseclub Saal C, Landstraße 31) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel - 10:00 WA EU-Agrar- und Fischereirat mit u.a.

CA Landwirtschaftsministerin Köstinger

AA * 10:00 AA EU-Außenministerrat (mit Verteidigungsministern)

Luxemburg * 09:00 AA Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs (EuGH)

CA über Aberkennung des Flüchtlingsstatus nach

schwerer Straftat EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf GROSSBRITANNIEN/EUROPÄISCHE UNION London/Brüssel * AA Entwicklung um Brexit - Tauziehen zwischen Tories

und Labour Party - EU-Wahlkampf in Großbritannien ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Antwerpen - AA Konferenz der Europäischen Rabbiner „Thora und

Tradition angesichts der aktuellen

Herausforderungen“ (13.5. bis 15.5.)

IRAN/USA Teheran/Washington * AA Wachsende Spannungen zwischen dem Iran und den USA

WA - Nach Teilausstieg Teherans aus Atomdeal und

Verhängung neuer US-Sanktionen - USA verstärken

Militärpräsenz im Nahen Osten

LIECHTENSTEIN Vaduz - AI Familienministerin Bogner-Strauß in Liechtenstein

II

NEUSEELAND Christchurch - AA UNO-Generalsekretär Guterres in Neuseeland

RUSSLAND Sotschi - AI Bundespräsident Van der Bellen und Außenministerin

Kneissl in Russland (14.5.-15.5.)

(Anreise) * AA Treffen US-Außenminister Pompeo mit russischem

Amtskollegen Lawrow und russischem Präsidenten

Putin

VENEZUELA/UNO Caracas/New York * AA Entwicklung im Machtkampf zwischen Opposition und

Regierung in Venezuela - Tagung des UNO-

Sicherheitsrats

VIETN Hanoi * WI WKÖ-Präsident Mahrer in Vietnam und Singapur

AI (13.5. bis 19.5.) (Gespräch mit Vietnams

Regierungschef Nguyen Xuan Phuc)

--------------------------------------------------------------------- Außenpolitik - Termine am Mittwoch, 15. Mai 2019

WIEN * 09:00 II Nationalrat mit u.a. Aktueller Stunde von Jetzt; AI Europastunde, Kopftuchverbot an Volksschulen, LIVE XI Herbstferien

(Parlamentsausweichquartier in der Hofburg, Großer

Redoutensaal, Eingang Josefsplatz, 1.,

Heldenplatz) - 18:00 AI Podiumsdiskussion #deroffenesalon Bildungsverein

II #dieoffenegesellschaft „Alleinerzieherinnen

CI vernetzen Europa“ mit u.a. Levavasseur (Gründerin

der Gelbwesten-Bewegung), Stern (JETZT-Liste Pilz)

(Aux Gazelles, 6., Rahlgasse 5) - 18:00 AI Vortrag „Rule Britannia! Aufstieg und Fall eines

Empire“ von Felix Schneider

(Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Landesverteidigungsakademie, Sala Terrena, 7.,

Stiftgasse 2A) - 18:30 AI Vortrag Österreichisches Lateinamerika-Institut,

International Institute for Peace (IIP) „Guatemala

vor den Wahlen: Zwischen Korruption und

Demokratie“ von Eva Kalny (Leibniz Universität

Hannover) (Anmeldung/Akkreditierung erforderlich)

(Internationales Institut für den Frieden, 5/2,

4., Möllwaldplatz) * 20:15 II EU-Wahl: „2 im Gespräch“ - 7 Konfrontationen

AI (ORF2)

(ORF-Zentrum, 13., Würzburggasse 30) - 22:30 AI EU-Wahl: ORF III-Politik Live-Diskussion - EBU-

II Elefantenrunde

(ORF III) --------------------------------------------------------------------- EU

EUROPÄISCHE UNION Brüssel * 18:00 AA EU-Wahl: PK „Insight into the European Elections“ * 21:00 AA EU-Wahl: Debatte im Europaparlament mit den

Spitzenkandidaten (live auf ORF III)

http://go.apa.at/3fdHk1Z4

Luxemburg - AA Verhandlung Europäischer Gerichtshof (EuGH) über

CA Klage der EU-Kommission gegen Polen, Ungarn und

Tschechische Republik wegen Umverteilung von

Asylwerbern EU-WEIT * AA EU-Wahlkampf ---------------------------------------------------------------------

BELGIEN Antwerpen - AA Konferenz der Europäischen Rabbiner „Thora und

Tradition angesichts der aktuellen

Herausforderungen“ (13.5. bis 15.5.)

FRANKREICH Paris * AA „Christchurch-Gipfel“ zur Verhinderung von

Übertragungen von Terrorangriffen im Internet

PALÄSTINA Ramallah/Gaza - AA Jahrestag der „Nakba“ (Katastrophe), die bei der

Gründung Israels im Jahr 1948 zu Flucht und

Vertreibung von etwa 760.000 Palästinensern

geführt hat

RUSSLAND Sotschi * BILD AI Bundespräsident Van der Bellen und Außenministerin

Kneissl in Russland (14.5.-15.5.)

12:00 Treffen mit Präsident Putin

14:30 Pressestatements Van der Bellen/Putin

15:00 Eröffnung der Konstituierenden Sitzung des

Sotschi Dialog Steering Komitees durch die beiden

Staatsoberhäupter/Rede

18:00 Konzertbesuch

(alle Zeiten MESZ)

TSCHECHIEN Prag - 10:00 CA PK Dachverband Erneuerbare Energie Österreich

WA „Präsentation der Energiewende-Kooperation

AA Visegrad-Österreich“

