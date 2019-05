Sanochemia gewinnt Patentstreit gegen Mitbewerber

Wien (APA) - Die börsennotierte Pharmafirma Sanochemia hat nach eigenen Angaben einen Patentstreit rund um ein MRT-Kontrastmittel mit einem Mitbewerber gewonnen. „Nach der positiven Entscheidung im ersten Patentverfahren Anfang März entschied das europäische Patentamt nun auch in einem zweiten Verfahren, dass ein weiteres Herstellpatent des Originators Guerbet keine Gültigkeit besitzt“, teilte Sanochemia mit.

Sanochemia-Chef Timo Bender zeigte sich über die Entscheidung zufrieden. „Diese Entscheidung gibt uns Rückenwind, die Expansion mit Gadotersäure, welches unser Hauptprodukt ist, in weiteren Ländern fortzusetzen“, so Bender am Dienstag in einer Aussendung.

