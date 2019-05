Eishockey: Black Wings Linz holten US-Stürmer Florek

Linz (APA) - Die Black Wings Linz haben am Dienstag die Verpflichtung des Stürmers Justin Florek bekanntgegeben. Der 29-jährige US-Amerikaner kommt vom DEL-Club Iserlohn Roosters, zuvor war er in der nordamerikanischen AHL engagiert. Florek absolvierte für die Boston Bruins auch zehn Spiele in der NHL.

Kevin Kapstad wird den Linzer Club der Erste Bank Eishockey Liga hingegen verlassen. Der 33-jährige Verteidiger ersuchte um Auflösung seines Vertrages, er wird wegen eines schweren Schicksalsschlages in der Familie seine Karriere beenden.