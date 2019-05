Vodafone streicht Dividende zusammen

London (APA/Reuters) - Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone kappt wegen hoher Kosten für das ultraschnelle Internet und eines verschärften Preiswettkampfs in Spanien und Italien die Dividende. Die Ausschüttung wird für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018/19 (per Ende März) gegenüber dem Jahr davor von 15,07 auf 9 Cent je Aktie deutlich verringert, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab.

Der Ausbau der 5G-Funklizenzen verschlinge viel Geld und schränke den finanziellen Spielraum ein, sagte Firmenchef Nick Read. Die Entscheidung zur Kürzung der Ausschüttung für die Anleger sei ihm nicht leicht gefallen, aber das Unternehmen müsse Schulden reduzieren und brauche Geld für Investitionen. Vodafone war bisher einer der größten Dividendenzahler in Großbritannien.

Vodafone bewirbt sich derzeit zusammen mit der Deutschen Telekom, Telefonica Deutschland und der United-Internet-Tochter Drillisch um die 5G-Frequenzen für das ultraschnelle Internet in Deutschland. Die Gebote bei der seit März laufenden Auktion summieren sich auf 5,8 Mrd. Euro. In Italien hatte die 5G-Versteigerung am Ende 6,6 Mrd. Euro eingebracht, allein Vodafone muss davon 2,4 Mrd. Euro stemmen. Mit dem Erwerb der Funklizenzen sind hohe Auflagen für den Netzausbau verbunden, für die die Unternehmen weitere Milliarden benötigen werden.

Im vergangenen Geschäftsjahr ging der Umsatz der Briten um 6,2 Prozent auf 43,7 Mrd. Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Verlust von 7,6 Mrd. Euro nach einem Gewinn von 2,8 Mrd. Euro. Grund dafür waren nach Angaben von Vodafone vor allem Verluste beim Verkauf einer Sparte in Indien. Im kommenden Geschäftsjahr 2019/20 soll das organische Ergebnis - berechnet nach den neuen Rechnungslegungsvorschriften - bei 13,8 bis 14,2 Mrd. Euro liegen.

Geld in die Kasse spült Vodafone auch der Verkauf des Neuseeland-Geschäfts. Ein Konsortium um den neuseeländischen Investor Infratil und den kanadischen Vermögensverwalter Brookfield übernehmen die Sparte für knapp 2 Mrd. Euro. Vodafone will sich aus Ländern wie Australien und Neuseeland zurückziehen und sich auf das Europa-Geschäft fokussieren.

~ ISIN GB00BH4HKS39 WEB http://www.vodafone.com ~ APA139 2019-05-14/10:40