Frankfurt am Main (APA) - Die Zinssätze am Euro-Geldmarkt lauteten am Dienstagvormittag wie folgt:

~ --- 1 Monat 3 Monate 1 Jahr Euro -0,290 – -0,190 -0,160 – -0,060 0,080 – 0,180 US-Dollar 2,420 – 2,670 2,530 – 2,780 2,545 – 2,795 Pfund 0,660 – 0,860 0,750 – 0,950 1,060 – 1,260 Sfr -0,830 – -0,680 -0,780– -0,630 -0,580 – -0,430 Yen -0,295 – -0,145 -0,275 - -0,125 -0,160 – 0,040 ~