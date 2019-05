Fiat Chrysler startet 2020 mit elektrischem Fiat 500

Rom (APA) - Der Autokonzern Fiat Chrysler (FCA) will in seinem Werk in Turin Mirafiori eine elektrische Version des Kleinwagens Fiat 500 bauen. Der Produktionsstart sei für Anfang 2020 geplant, kündigte FCA-Verwaltungsratspräsident John Elkann laut Medienangaben an.

Die Design-Ikone Fiat 500 rollte erstmals am 4. Juli 1957 vom Band. 2007 kam eine modernisierte Neuauflage auf den Markt, die ihren kurvigen Formen jedoch treu blieb.

Fiat Chrysler plant zwischen 2019 und 2021 die Produktion und die Neugestaltung von insgesamt 13 Modellen. Dabei soll vor allem auf Elektro- und Hybrid-Technologie gesetzt werden. Investitionen in Höhe von 5 Mrd. Euro sollen bis 2021 in neue Modelle fließen.“Die nächsten 20 Jahre werden für die Zukunft der Autoindustrie entscheidend sein“, sagte Elkann.

Beim FCA-Standort in Pomigliano bei Neapel wird die Produktion eines kompakten Alfa Romeo SUV beginnen, das Panda-Modell wird dort weiterhin gebaut. Im süditalienischen Melfi, wo FCA derzeit die Modelle 500X und Jeep Renegade herstellt, sollen auch der Jeep Renegade Plug In und Jeep Compass entstehen.

