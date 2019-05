In Kärnten war für diebische Pflegehelferin Endstation

Bleiburg (APA) - Eine 23 Jahre alte Pflegehelferin ist von der Polizei in Bleiburg im Bezirk Völkermarkt des Diebstahls überführt worden. Die Frau aus Rumänien war zumindest seit 2018 in ganz Österreich tätig gewesen, so die Landespolizeidirektion Kärnten in einer Aussendung.

In Bleiburg flogen ihre illegalen Aktivitäten auf. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass die Frau Bargeld und Schmuck im Wert von zumindest 26.000 Euro erbeutet hatte. Das ist jene Summe, die ihr bisher nachgewiesen werden konnte, die Erhebungen sind noch nicht abgeschlossen. Die 23-Jährige wurde festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert.