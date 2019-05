49-Jähriger prallte mit Pkw im Bezirk Horn gegen Baum

Geras (APA) - In Geras im Bezirk Horn ist ein 49-Jähriger am Dienstagvormittag mit seinem Pkw aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der St. Pöltner prallte mit seinem Wagen frontal gegen einen Baum, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der im deformierten Auto eingeklemmte Lenker wurde durch die Feuerwehr befreit und mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.