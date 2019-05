64. Song Contest: Madonna in Israel gelandet

Tel Aviv/Wien (APA/dpa) - Die Chancen stehen scheinbar tatsächlich gut, dass US-Superstar Madonna am Samstag beim Finale des 64. Eurovision Song Contests in Tel Aviv auftreten wird. Die 60-jährige Popsängerin ist jedenfalls in der Nacht auf Mittwoch in Israel gelandet - laut israelischem Fernsehen mit einem Team von über 130 Leuten und 30 Tonnen Ausrüstung. Das klingt mithin nicht nach einem Strandurlaub.

Bis zuletzt war offen gewesen, ob Madonna zwei Songs beim Finale des Musikwettbewerbs im Expo Center von Tel Aviv singen wird. Laut Gerüchten gab es Differenzen um die Frage, wie politisch sich die Sängerin auf der offiziell strikt apolitischen Veranstaltung präsentieren darf.

