Deutschland fehlen Hunderttausende Betreuungsplätze für Volksschüler

Frankfurt am Main (APA/AFP) - In ganz Deutschland fehlen einer Studie zufolge Hunderttausende Plätze für die Ganztagsbetreuung von Volksschulkindern. Wie das Deutsche Jugendinstitut (DJI) in der am Mittwoch veröffentlichten Untersuchung berechnete, muss der Staat bis 2025 zwischen 322.000 und 665.000 neue Plätze schaffen, um den geplanten Rechtsanspruch umzusetzen.

Dafür wären je nach Szenario 1,9 Milliarden Euro bis 3,9 Milliarden Euro Investitionen nötig.

Ab dem ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt haben Eltern bereits heute einen Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz. Längst nicht alle Eltern in Deutschland haben aber die Möglichkeit, auch ihre Volksschulkinder in Ganztagsschule oder Hort unterzubringen. „Nur einem Teil der Eltern gelingt es bisher, ihre Betreuungswünsche zufriedenstellend zu erfüllen“, erklärte DJI-Direktor Thomas Rauschenbach. „Die Unterversorgung ist regional unterschiedlich.“

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD ist ein Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder vorgesehen. Damit soll nicht nur die Vereinbarkeit von Familie und Beruf leichter werden, sondern es sollen auch alle Kinder die gleichen Bildungschancen bekommen.

Die DJI-Forscher befragten für ihre Berechnungen zunächst die Eltern nach ihren Wünschen. „Der von den Eltern genannte Bedarf an einem Ganztagsbetreuungsangebot im Grundschulalter lag im Jahr 2017 bei 71 Prozent“, erklärte Studienleiter Christian Alt. Derzeit gebe es aber nur für 48 Prozent ein entsprechendes Ganztagsangebot. Bis zum Jahr 2025 solle diese Lücke geschlossen werden.

Anschließend ermittelten die Forscher, dass es in Deutschland rund 2,8 Millionen Kinder im Volksschulalter zwischen 6,5 und 10,5 Jahren gibt. Sie nahmen an, dass die Eltern ihre Kinder an fünf Tagen in der Woche je acht Stunden betreut haben wollen. Von diesen 40 Wochenstunden würden derzeit 21,2 Stunden durch Unterricht abgedeckt, also müssten die Kinder 18,8 Stunden pro Woche zusätzlich betreut werden. Dafür ermittelten die Forscher schließlich die Personalkosten von Fachkräften sowie die Kosten für die Einrichtung der Plätze.

Wenn alle aktuellen Elternwünsche in Deutschland durch ein entsprechendes Angebot abgedeckt werden sollten, wären laut DJI 665.000 zusätzliche Plätze nötig. Die Betriebskosten lägen bei jährlich bei 2,6 Milliarden Euro.

Da ein Teil der Eltern nur eine verlässliche Betreuung für die Zeit bis maximal 14:30 Uhr, also nur eine kurze Übermittagsbetreuung wünscht, müssten in diesem Modell bis 2025 nur etwa 322.000 zusätzliche Ganztagsplätze geschaffen werden. Für den Betrieb wären dann nur 1,3 Milliarden Euro jährlich nötig.