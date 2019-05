Prozess um Bluttat mit einer Toten in Tulln am 5. Juni in St. Pölten

St. Pölten (APA) - Der Prozess wegen Mordes gegen einen 36-Jährigen, der seine vier Jahre jüngere Ehefrau im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln erstochen haben soll, findet am 5. Juni am Landesgericht St. Pölten statt. Die Verhandlung im Schwurgerichtssaal beginne um 9.00 Uhr, sagte Karl Wurzer von der Staatsanwaltschaft St. Pölten am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Das 32-jährige Opfer war am 21. Jänner auf dem Parkplatz mit einem 21 Zentimeter langen Dolch attackiert worden. Es erlitt der Anklageschrift zufolge 14 „äußerst heftige Stiche“ und erlag an Ort und Stelle den Verletzungen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, der Beschuldigte ließ sich widerstandlos festnehmen. Bei der Einvernahme war er nach Polizeiangaben „umfassend geständig“.