Badener Diebesduo verkaufte gestohlene Fahrräder in Wien

Baden/Wien (APA) - Die Badener Polizei hat zwei 18-Jährige als mutmaßliche Diebe ausgeforscht. Das Duo soll zehn in der Kurstadt gestohlene Fahrräder in Wien weiterverkauft haben, um mit dem Geld Drogen für den Eigenkonsum zu finanzieren. Der Wert des Diebesguts beträgt nach Exekutivangaben von Mittwoch mehr als 5.000 Euro. Die beiden Verdächtigen stammen aus Baden.

Dem Duo werden mehrere Kellereinbrüche bzw. Diebstähle aus einem Fahrradraum im März und April in einer Wohnhausanlage in der Leesdorfer Hauptstraße zur Last gelegt. „Die Täter hatten dabei mit einem Bolzenschneider zuerst die Vorhängeschlösser der Kellerabteile und danach die Fahrradschlösser aufgezwickt, ehe sie sich mit dem Diebesgut aus dem Staub machten“, teilte die Stadtpolizei in einer Aussendung mit.