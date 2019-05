64. Song Contest: Österreichs Beitrag „Limits“

Tel Aviv/Wien (APA) - Am Donnerstag geht Paenda für Österreich mit ihrer Ballade „Limits“ im 2. Halbfinale des 64. Eurovision Song Contests an den Start, um ein Finalticket für den Samstag zu ergattern. Und dabei kommt es neben der ruhigen, zurückgenommenen Inszenierung ja immer auch ein wenig auf den Text an. Ein Blick auf die Lyrics der von Paenda selbst geschriebenen Nummer und ihre deutsche Übersetzung.

~ LIMITS GRENZEN Minds got to move but I‘m so Meine Einstellung muss sich trapped within me ändern, Expanded all my limits too aber ich bin so in mir selbst carelessly gefangen And I‘m counting on the time to Ich habe alle meine Grenzen zu get me back in line achtlos überschritten Cause nothing really makes sense Ich setze auf die Zeit, um mich no more wieder zurück ins Leben zu bringen I‘m set on hold so I needn‘t be Weil nichts mehr wirklich einen bold anymore Sinn ergibt, Cause the face in the mirror just Aber ich warte ab, darum brauche couldn‘t look clearer right back ich nicht mehr mutig sein through me Weil das Gesicht im Spiegel And how I‘d like to say it will einfach nicht klarer durch mich get better tomorrow or any day hindurch sehen könnte Yeah I‘m talking bout you, you Und wie gerne ich sagen würde, You and the luck you try to find dass es morgen oder an einem You, you, you and how hard you irgendeinem anderen Tag besser try to hide it gehen wird I sense the pain, but it doesn‘t Ja, ich rede von dir, dir, dir hurt anymore Und das Glück, das du zu finden It‘s even number than the ache I versuchst felt before Du, du, du und wie sehr du So I smile for a while, let the versuchst, das zu verstecken torture begin Ich spüre den Schmerz, aber es tut The pressure on my chest becomes nicht mehr weh almost routine Er ist tauber als der Schmerz, den It‘s not like I don‘t care, but ich vorher gespürt habe there‘s nothing left to bare Darum lächle ich für eine Weile, Yeah I‘m talking bout you, you lass die Qual beginnen You and the love you try to find Der Druck auf meiner Brust wird You, you, you and how hard you fast schon zur Gewohnheit try to hide it Es ist nicht so, dass es mir egal And I‘m letting it all come wäre, aber es ist nichts mehr crushing down übrig Come breaking in Ja, ich rede von dir, dir, dir It‘s like rain just left back Und die Liebe, die du zu finden blurred outlines versuchst Yeah I‘m talking bout you, you Du, du, du und wie sehr du You and the love you try to find versuchst, das zu verstecken You, you, you and how hard you Und jetzt lasse ich das alles try to hide it raus,

Lasse es einbrechen

Es ist so, als ob der Regen nur

verschwommene Umrisse

zurückgelassen hätte

Ja, ich rede von dir, dir, dir

Und die Liebe, die du zu finden

versuchst

Du, du, du und wie sehr du

versuchst, das zu verstecken ~

