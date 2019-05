Frascati (APA) - Ex-Giro-Sieger Tom Dumoulin hat am Mittwoch den Giro d‘Italia kurz nach dem Start der 5. Etappe in Frascati aufgegeben, Der Gewinner von 2017 aus den Niederlanden war trotz einer am Vortag bei einem Sturz erlittenen Knieblessur zur 140-km-Fahrt nach Terracina angetreten, stieg aber bald danach in das Auto seines Sunweb-Teams.

Dumoulin war am Dienstag sechs Kilometer vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt und hatte 4:04 Minuten eingebüßt.