US-Schauspieler Tim Conway 85-jährig gestorben

New York (APA/dpa) - Der US-Schauspieler Tim Conway, der unter anderem in der Serie „Eine schrecklich nette Familie“ mitgespielt hatte, ist tot. Conway sei im Alter von 85 Jahren in Los Angeles gestorben, berichteten US-Medien am Mittwoch unter Bezug auf seinen Sprecher.

Der 1933 im US-Bundesstaat Ohio geborene Conway hatte seit den 1950er Jahren als Schauspieler und Comedian gearbeitet, war für 13 Emmys nominiert und gewann sechs. Er spielte unter anderem in der „Carol Burnett Show“ mit und war der Schwiegervater von Al Bundy in der Sitcom „Eine schrecklich nette Familie“.