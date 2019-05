Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Streit zwischen USA und Iran wird immer schlimmer

Erbil - Die USA und das Land Iran streiten schon lange. Der Streit wird immer ärger. Die USA sagen, der Iran bedroht auch US-Bürger im Land Irak. Deshalb müssen jetzt viele US-Beamte aus dem Irak in die USA zurück.

Die USA und der Iran streiten sich wegen dem Atom-Abkommen.

Erklärung: Atom-Abkommen mit dem Iran

Vor einigen Jahren hatten viele Länder Angst, dass der Iran Atom-Waffen baut. Deshalb wurden gegen den Iran Sanktionen beschlossen. Der Iran durfte zum Beispiel nicht mehr so viel Öl verkaufen wie zuvor.

Dann haben alle lange miteinander geredet und das Atom-Abkommen unterschrieben. Darin steht, der Iran darf nichts haben, mit dem man Atom-Waffen bauen kann. Dafür wurden die Sanktionen gegen den Iran beendet.

Viele Österreicher nutzten 2018 die öffentlichen Verkehrs-Mittel

Wien - Österreich hat gute Öffi-Verbindungen. Öffis sind öffentliche Verkehrs-Mittel. Das sind zum Beispiel der Bus, die U-Bahn und die Straßen-Bahn. Im Jahr 2018 fuhren Österreicher rund 31 Milliarden Kilometer mit den Öffis. Das ist etwa so weit, wie 100 Mal von der Erde zur Sonne und wieder zurück. Mit dem Auto sind die Österreicher aber noch viel mehr Kilometer gefahren.

Das hat der Verkehrsclub Österreich gesagt. Der Verkehrsclub will aber, dass noch mehr Österreicher mit den Öffis fahren. Dafür muss es aber noch bessere Verkehrs-Verbindungen geben.

Der Eurovision Song Contest findet gerade in Tel Aviv statt

Tel Aviv/Wien - Der Eurovision Song Contest ist ein Musik-Wettbewerb. Der Wettbewerb findet jedes Jahr statt. 2018 gewann die Sängerin Netta aus dem Land Israel. Deshalb findet der Song Contest heuer in der Stadt Tel Aviv in Israel statt.

Am Dienstag war das 1. Halb-Finale. Dabei wurden 10 Länder in das Finale gewählt.

Für Österreich ist die Sängerin Paenda dabei. Paenda singt am Donnerstag im 2. Halbfinale. Sie singt ihr Lied namens „Limits“. Am Donnerstag entscheidet sich, ob Paenda in das Finale am Samstag gewählt wird.

Erklärung: Eurovision Song Contest

Bei dem Eurovision Song Contest treten Musiker aus vielen Ländern gegeneinander an. Für jedes Land darf ein Musiker oder eine Musikgruppe singen. Alle Menschen aus den teilnehmenden Ländern dürfen danach abstimmen. Sie entscheiden, welches Lied gewinnen soll.

Ein Bergführer war 23 Mal auf dem höchsten Berg der Welt

Kathmandu - Der höchste Berg der Welt ist der Mount Everest. Der Mount Everest ist 8.848 Meter hoch und ist im Land Nepal. 8.848 Meter sind sehr viel. Das ist so hoch wie 65 Mal der Stephansdom in Wien.

Jedes Jahr klettern viele Bergsteiger auf den Mount Everest. Weil das sehr gefährlich ist, werden die Bergsteiger von sogenannten Sherpas geführt.

Ein Sherpa war jetzt so oft auf dem Berg wie noch kein anderer Mensch. 23 Mal ist Kami Rita Sherpa auf den Mount Everest geklettert. Das ist ein neuer Weltrekord.

Erklärung: Sherpa

Die Sherpa sind ein Volk in den Bergen rund um den Mount Everest in Asien. Der Mount Everest ist mit 8.848 Metern der höchste Berg der Welt. Die Sherpa sind an das Leben in großen Höhen gewöhnt. Sie arbeiten oft als Gepäck-Träger und Berg-Führer am Mount Everest.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++