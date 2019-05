Eishockey: Ralph Krueger wird Chefcoach der Buffalo Sabres

Buffalo (APA/dpa/Reuters) - Der auch in Österreich tätig gewesene Eishockey-Coach Ralph Krueger wird Cheftrainer beim NHL-Club Buffalo Sabres. Der 59-jährige Deutsch-Kanadier hatte die VEU Feldkirch 1998 sensationell zum Sieg in der European Hockey League geführt und war danach als Schweizer Teamchef erfolgreich. In der NHL war er von 2012 bis 2013 Cheftrainer der Edmonton Oilers.

Die Sabres bestätigten die Verpflichtung Kruegers am Mittwoch. Er soll die Sabres nach zuletzt acht vergeblichen Versuchen in Serie wieder in das Play-off der NHL führen.

Zuletzt war Krueger als Vorstandsvorsitzender des englischen Fußball-Premier-League-Clubs Southampton engagiert. Sein im Juni auslaufender Vertrag war vom Verein aber nicht verlängert worden.