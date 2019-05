US-Börsen drehen im Verlauf nach angeblicher Trump-Ausssage ins Plus

New York (APA) - Die US-Aktienmärkte haben am Mittwoch nach einer leichteren Eröffnung ins Plus gedreht. Auslöser war ein Medienbericht, wonach der US-Präsident Donald Trump die Entscheidung über eine mögliche Erhöhung der Zölle auf Autoimporte um bis zu sechs Monate verschieben wolle.

Zuvor hatten negative Konjunktursignale aus den USA und China für Belastung gesorgt. Vor allem aktuelle Daten zu den Umsätzen im US-Einzelhandel hatten enttäuscht. Sie werden deshalb stark beachtet, weil ein Großteil des Wachstums in den USA auf dem privaten Konsum basiert.

Die US-Einzelhandelsumsätze waren im April um 0,2 Prozent gefallen, während Volkswirte einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet hatten. Zudem hatte die US-Industrie ihre Produktion im April überraschend verringert. Zuvor war bekannt geworden, dass die chinesische Wirtschaft zum Auftakt des zweiten Quartals und damit bereits vor der Verschärfung des Handelsstreits mit den USA in einigen wichtigen Bereichen an Fahrt verloren hatte. Im April war das Wachstumstempo beim Einzelhandelsumsatz, der Industrieproduktion und den Investitionen in Sachanlagen zurückgegangen und hatte damit die Erwartungen von Analysten enttäuscht.

Unter den Einzelwerten zeigten sich die Aktien von Alibaba mit plus 1,5 Prozent gut gefragt. Die chinesische Online-Handelsplattform hatte im vierten Geschäftsquartal mit ihrem Umsatz positiv überrascht.

Auch bei der Warenhauskette Macy‘s sorgte die jüngste Geschäftsentwicklung für Freude unter den Anlegern. So war der bereinigte Gewinn je Aktie im ersten Quartal höher als erwartet ausgefallen. Trotzdem gaben die Macy‘s-Papiere um 0,4 Prozent nach.

