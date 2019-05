Trump empfängt polnischen Präsidenten im Juni

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump wird im Juni seinen polnischen Amtskollegen Andrzej Duda in Washington empfangen. Das teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. Bei dem Treffen am 12. Juni soll es demnach unter anderem über die Zusammenarbeit in den Bereichen Verteidigung und Energie gehen.

Duda war bereits im vergangenen September zu Gast bei Trump und warb damals um eine permanente US-Militärbasis in seinem Land. Die beiden Präsidenten teilen ihre Ablehnung der Pipeline Nordstream 2, die von Russland durch die Ostsee nach Deutschland führen soll. Die USA versuchen verstärkt, ihr im Überfluss vorhandenes Gas in Europa zu verkaufen. Mit Polen hat Washington einen über fünf Jahre laufenden Liefervertrag unterzeichnet. Polen hat ein eigenes Terminal gebaut, wo Schiffe mit US-Gas an Bord anlegen können.