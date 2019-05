Mithäftlinge attackiert: Prozess wegen zweifachen Mordversuchs in NÖ

Krems (APA) - Zwei Mithäftlinge soll ein 24-Jähriger am 9. August 2018 in der Justizanstalt Stein mit einer selbst gebauten Stichwaffe attackiert und verletzt haben. Dafür muss sich der Marokkaner am Donnerstag am Landesgericht Krems wegen zweifachen versuchten Mordes verantworten. Der Beschuldigte werde sich zur Körperverletzung schuldig bekennen, den Tötungsvorsatz jedoch bestreiten, sagte der Verteidiger.

Laut Anklage hatte der 24-Jährige immer wieder Auseinandersetzungen mit einem der späteren Opfer, so auch am Vormittag des 9. August. Am Nachmittag soll der Verdächtige in einen Haftraum gestürmt sein, in dem sich vier Insassen befanden. Seinem Kontrahenten soll der 24-Jährige daraufhin mit dem selbst gebauten Messer - eine auf einem Griff angebrachte Klinge eines Stanley-Messers - in den Kopf-, Hals- und Bauchbereich gestochen haben. Ein zweiter Gefangener, der dem ersten Opfer zu Hilfe kam, soll vom Beschuldigten mit Stichen in Hals und Kopf bedacht worden sein. Der Angeklagte verbüßt eine Haftstrafe wegen unter anderem schwerer Körperverletzung. Nach dem Vorfall wurde er in die Justizanstalt Wien-Josefstadt verlegt.