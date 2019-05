Trump besucht am Rande des G-20-Gipfels Südkorea

Washington (APA/dpa) - US-Präsident Donald Trump wird am Rande des G-20-Gipfels Ende Juni in Osaka (Japan) auch Südkorea besuchen. Das gab seine Sprecherin Sarah Sanders am Mittwoch in Washington bekannt. Er werde sich in Südkorea mit Präsident Moon Jae-in treffen, heißt es in der Ankündigung. Ein genaues Datum und ein Ort für das Treffen wurden nicht genannt.

Trump und Moon wollten ihre Anstrengungen fortsetzen, eine vollkommen überprüfbare nukleare Abrüstung Nordkoreas zu erreichen, heißt es. Außerdem sollen die bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Südkorea gestärkt werden. Der G-20-Gipfel der führenden Industrienationen findet am 28. und 29. Juni in Osaka (Japan) statt.