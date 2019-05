Trump will Einwanderungssystem stärker auf Leistung ausrichten

Washington (APA/Reuters) - US-Präsident Donald Trump will das Einwanderungssystem umbauen und es stärker von Leistung abhängig machen. Künftig sollten hoch qualifizierte Menschen, die Englisch sprechen und ein Arbeitsplatzangebot haben, Vorrang haben, sagten US-Regierungsvertreter am Mittwoch. Trump wolle einen Überblick über seine Pläne am Donnerstag vorstellen. Details sollten in den kommenden Wochen folgen.

Die legale Einwanderung in die USA würde mit 1,1 Millionen Menschen im Jahr in etwa gleich bleiben, sagten die Insider. Allerdings würden sich die Prioritäten verschieben. Jahrzehntelang wurde der Familienzusammenführung Vorrang eingeräumt. So haben bisher zwei Drittel der Menschen, die eine Aufenthaltsgenehmigung bekamen, familiäre Verbindungen in die USA. Dieser Anteil soll durch das neue System auf ein Drittel sinken.

Auch das Asylverfahren will Trump ändern, da es seiner Ansicht nach ausgenutzt wird. Dadurch könnte der Anteil an sogenannten Green Cards aus humanitären Gründen auf zehn von derzeit 22 Prozent sinken. Einige umstrittene Punkte in der Einwanderungsdebatte wie der Umgang mit Kindern von illegalen Immigranten („Dreamer“) werden in den Vorschlägen jedoch nicht thematisiert.