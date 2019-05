Wiener Rentenmarkt am Vormittag fester

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat heute, Donnerstag, am späten Vormittag mit fester Tendenz notiert. Für Auftrieb bei den Bonds sorgten neue Verschärfungen im US-Handelsstreit. US-Präsident Donald Trump fährt nun gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei schwere Geschütze auf. Wer US-Technik an Huawei verkaufen oder transferieren wolle, müsse dafür künftig eine Lizenz erwerben. Die Branche solle „vor ausländischen Gegnern“ geschützt werden, sagte US-Handelsminister Wilbur Ross.

An der Datenfront gibt es nur in Übersee Veröffentlichungen: Nachmittags steht in den USA für den Monat Mai der Philly-Fed-Index, ein wichtiger Frühindikator, auf dem Programm. Zudem gibt es Zahlen zu den Baubeginnen für April und zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe.

Heute um 11:50 Uhr notierte der marktbestimmende Juni-Kontrakt des Euro-Bund-Future an der Eurex Deutschland in Frankfurt mit 167,15 um 21 Ticks über dem letzten Settlement von 166,94. Das bisherige Tageshoch lag bei 167,27, das Tagestief bei 167,04. Die Tagesbandbreite umfasst bisher also 23 Basispunkte. Der Handel verläuft bei moderatem Volumen. In Frankfurt wurden bisher 206.249 Juni-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag heute Früh bei 0,96 (zuletzt: 0,97) Prozent, die zehnjährige Benchmark-Bundesanleihe rentierte mit 0,20 (0,21) Prozent, die fünfjährige mit -0,29 (-0,29) Prozent und die zweijährige lag bei -0,59 (-0,60) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Vormittag 45 (zuletzt: 45) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 42 (43) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 33 (33) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 2 (2) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Taxen ausgewählter Benchmark-Anleihen im Interbankenhandel:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Spread Börsekurs --- -- --- Geld Brief (in BP) Vortag Bund 47/02 30 1,50 113,14 113,40 0,96 45 112,38 Bund 29/02 10 0,75 102,86 102,91 0,20 42 102,65 Bund 24/10 5 0,00 110,60 110,77 -0,29 33 110,64 Bund 21/09 2 3,90 109,58 109,63 -0,59 2 109,62 ~