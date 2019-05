Karate: Wiedergenesene Buchinger in Istanbul um weitere Olympiapunkte

Wien/Istanbul (APA) - Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger will am Wochenende in Istanbul nach überstandener Beinverletzung im Karate-Olympiaranking wieder dick anschreiben. Die Salzburgerin hatte sich zu Ostern in Marokko einen Muskelfaserriss mit Einblutung zugezogen, musste deshalb aber nur kurz pausieren.

„Seit eineinhalb Wochen trainiere ich wieder ganz normal, das Ganze hat mich nicht wirklich außer Tritt gebracht, da der Heilungsprozess völlig nach Plan verlaufen ist“, sagte Buchinger vor dem Series-A-Turnier in der Türkei, wo sie 2015 ihren ersten EM-Titel geholt hatte.