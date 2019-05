Zeitung - Pompeo kommt am 31. Mai nach Berlin

Berlin (APA/Reuters) - US-Außenminister Mike Pompeo wird seinen kurzfristig abgesagten Deutschland-Besuch einem Zeitungsbericht zufolge am 31. Mai nachholen. Dies habe der deutsche Außenminister Heiko Maas in einer Sitzung des Auswärtigen Ausschusses am Mittwoch bestätigt, berichtete der „Tagesspiegel“ unter Berufung auf Teilnehmerkreise am Donnerstag.

Eine vor knapp zwei Wochen geplante Visite in Berlin hatte Pompeo kurzfristig abgesagt, um in den Irak zu reisen. Es wäre sein erster Deutschland-Besuch gewesen.