Frankfurter Rentenmarkt mit Gewinnen

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Die Umlaufrendite fiel im Gegenzug von minus 0,17 Prozent am Vortag auf minus 0,18 Prozent, wie die Deutsche Bundesbank in Frankfurt mitteilte.

Es gab 39 Verlierer mit Kursabschlägen von bis zu 0,12 Prozentpunkten. Dem standen 22 Gewinner mit Aufschlägen von bis zu 0,81 Punkten gegenüber.

Die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatsanleihen hält an. Weiterhin sorgt der Handelskonflikt zwischen den USA und China für Verunsicherung. Die USA wollen jetzt mit weitreichenden Maßnahmen gegen den chinesischen Telekom-Riesen Huawei vorgehen. Trump hat seiner Regierung per Dekret umfassende Möglichkeiten eingeräumt, ausländische Telekom-Unternehmen ins Visier zu nehmen.

Etwas entspannt hat sich die Lage am italienischen Anleihemarkt. Die Renditen gaben wie auch in anderen südeuropäischen Ländern merklich nach.