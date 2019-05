Tiroler LH Platter begrüßt Konzessionsvergabe für Südtiroler A22

Innsbruck/Bozen (APA) - Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) hat am Donnerstag den am Mittwochabend in Rom gefassten Beschluss für die Konzessionsvergabe der Brennerautobahn (A22) an die Länder Südtirol und Trentino begrüßt. Dass die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Korridormaut nun geschaffen sind, sei ein erster Schritt in die richtige Richtung, teilte Platter der APA mit.

„Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino hat sich bereits vor über einem Jahr dazu bekannt, die Korridormaut auf Schiene zu bringen. Die Details müssen wir uns nun ansehen“, erklärte der Landeshauptmann. Nun müsse die Maut schrittweise angehoben werden, um den Umweg-Transit zu verhindern und die Güterverlagerung von der Straße auf die Schiene voranzutreiben.

„Während wir in Tirol bei der Lkw-Maut bereits unsere rechtlichen Möglichkeiten voll ausschöpfen, waren Bayern und Italien bisher säumig“, meinte Platter. Mit der Erhöhung der Maut würden Südtirol und das Trentino nun einen entscheidenden Schritt zur Realisierung einer Korridormaut zwischen München und Verona setzen. „Der Druck auf Bayern, sich ebenfalls in diese Richtung zu bewegen, steigt damit weiter an“, so der Landeshauptmann.