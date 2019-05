SPORT - Termine von Freitag, 17. bis Samstag, 18. Mai 2019

Wien (APA) - Über mit * gekennzeichnete Termine wird die APA berichten:

Sport - Termine am Freitag, 17. Mai 2019

FUSSBALL * Wien Vorschau ausländische Ligen - 14:00 Budapest Konferenz UEFA für Präsidenten und

Generalsekretäre der Nationalverbände mit

Leo Windtner (ÖFB), Thomas Hollerer (ÖFB) Bundesliga/Tipico Bundesliga * Wien Vorschau Bundesliga/Tipico Bundesliga/Meistergruppe/9. Runde * 12:30 Wien PK FK Austria Wien vor Spiel gegen RZ

Pellets WAC

(Generali-Arena, Medienzentrum Süd-Tribüne,

10., Horrplatz 1) * 13:00 S/Salzburg PK Red Bull Salzburg vor Spiel gegen SK

Puntigamer Sturm Graz mit Trainer Marco Rose

und einem Spieler

(Red Bull Arena, PK-Raum, Stadion Wals-

Siezenheim, Stadionstraße 2) * 13:15 ST/Graz PK SK Puntigamer Sturm Graz vor Spiel gegen

Red Bull Salzburg mit Trainer Roman Mählich

und einem Spieler Bundesliga/Zweite Liga HYPBET/27. Runde * 19:10 Wien FAC Wien - Vorwärts Steyr * 19:10 K/Klagenfurt SK Austria Klagenfurt - SV Licht-Loidl

Lafnitz * 19:10 N/Wiener SC Wiener Neustadt - Kapfenberger SV

Neustadt * 19:10 O/Linz Blau Weiß Linz - Young Violets Austria Wien * 19:10 O/Pasching FC Juniors OÖ - FC Liefering * 19:10 T/Innsbruck FC Wacker Innsbruck II - SV Horn * 19:10 V/Lustenau SC Austria Lustenau - SV Guntamatic Ried

(live auf ORF Sport +) Prozess * 13:30 Wien Prozess gegen Fußballfan, der im Zuge der

EM-Feierlichkeiten in Wien-Ottakring Böller

zündete und drei Frauen schwer verletzt

haben soll

(Straflandesgericht, Saal 310, 8.,

Landesgerichtsstraße 11)

CI SI Toto * Wien Toto-Gewinnermittlung der Runde 20A

TENNIS * 11:00 Rom ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

Turnier (live auf Sky)

RADSPORT * L‘Aquila Giro d‘Italia (World Tour), 7. Etappe: Vasto

- L‘Aquila (180 km, mit Öst.) * Mount Baldy Kalifornien-Rundfahrt (World Tour, mit Öst.)

(Kalifornien)

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 16:15 Kosice Frankreich - Slowakei * 20:15 Kosice Finnland - Großbritannien WM/Gruppe B * 16:15 Bratislava Österreich - Norwegen (live auf ORF Sport +)

BILD * 20:15 Bratislava Tschechien - Italien

HANDBALL EHF-Cup/Final-Four/Halbfinale * 18:00 Kiel Team Tvis Holstebro (DEN) - THC Kiel (Bilyk) * 20:45 Kiel Füchse Berlin - FC Porto (Bauer) spusu Liga/Halbfinale/best-of-three/3. Spiel * 19:00 V/Hard Alpla HC Hard - SG Insignis Westwien (live

auf www.laola1.tv )

VOLLEYBALL Länderspiel/Herren * 16:00 B/Steinbrunn Österreich - Kroatien

GOLF * New York PGA Championship (live auf Sky) - 07:30 ST/Maria Gösser Open

Lankowitz

SEGELN * Athen EM: Finn * 11:55 Weymouth EM: 49er, 49erFX, Nacra 17

BEACH-VOLLEYBALL * Itapema World Tour (Damen, Herren mit Öst.)

RHYTHMISCHE GYMNASTIK * 10:00 Baku EM (14:30 Gruppe C/mit Öst.)

SPORT ALLGEMEIN - 18:30 S/Dienten Sporthilfe „Verewigung von Stefan Kraft und

Andreas Prommegger auf der Straße der

Sieger“

(Die Deantnerin, Bürglalmweg 25)

Sport - Termine am Samstag, 18. Mai 2019

FUSSBALL Bundesliga/Tipico Bundesliga/Qualifikationsgruppe/9. Runde * 17:00 B/Mattersburg SV Mattersburg - SK Rapid Wien

BILD * 17:00 N/Ma. FC Flyeralarm Admira - FC Wacker Innsbruck

Enzersdorf BILD * 17:00 V/Altach Cashpoint SCR Altach - TSV Prolactal

Hartberg

BILD Frauen/Champions League/Finale * 18:00 Budapest Olympique Lyon - FC Barcelona Int. Cup/England/FA-Cup/Finale * 18:00 London Manchester City - Watford Int. Ligen/Deutschland/Bundesliga/34. Runde * 15:30 Berlin Hertha BSC Berlin - Bayer Leverkusen * 15:30 Bremen Werder Bremen - RB Leipzig * 15:30 Düsseldorf Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 * 15:30 Freiburg SC Freiburg - 1. FC Nürnberg * 15:30 Gelsenkirchen Schalke 04 - VfB Stuttgart * 15:30 Mainz FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim * 15:30 Mönchengladbach Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund * 15:30 München Bayern München - Eintracht Frankfurt * 15:30 Wolfsburg VfL Wolfsburg - FC Augsburg Int. Ligen/Frankreich/Ligue 1/37. Runde * 21:00 Bordeaux Girondins Bordeaux - Stade de Reims * 21:00 Guingamp EA Guingamp - Nimes Olympique * 21:00 Lille OSC Lille - Angers SCO * 21:00 Lyon Olympique Lyon - SM Caen * 21:00 Monaco AS Monaco - Amiens * 21:00 Montpellier Montpellier HSC - FC Nantes * 21:00 Paris Paris St. Germain - Dijon FCO * 21:00 Saint-Etienne AS St. Etienne - OGC Nizza * 21:00 Straßburg RC Straßburg - Stade Rennes * 21:00 Toulouse Toulouse - Olympique Marseille Int. Ligen/Italien/Serie A/37. Runde * 15:00 Udine Udinese - SPAL Ferrara * 18:00 Genua Genoa - Cagliari * 20:30 Reggio Emilia US Sassuolo - AS Roma Int. Ligen/Spanien/La Liga/38. Runde * 13:00 Valencia Levante - Atletico Madrid * 16:15 Cornella de Espanyol Barcelona - Real Sociedad

Llobregat * 16:15 Getafe Getafe - Villarreal * 16:15 Sevilla FC Sevilla - Athletic Bilbao * 16:15 Valladolid Real Valladolid - Valencia * 20:45 Eibar Alaves - Girona * 20:45 Huesca Huesca - Leganes * 20:45 Vigo Celta de Vigo - Rayo Vallecano Toto * Wien Toto-Ergebnisse der Runde 20B

TENNIS * 12:00 Rom ATP-Turnier Masters 1000, WTA-Premier-

Turnier (live auf Sky)

MOTORSPORT - ST/Greinbach Drift Masters * 13:30 Zolder D (1. Rennen) (live auf ORF Sport +)

RADSPORT * Pasadena Kalifornien-Rundfahrt (World Tour, mit Öst.)

(Kalifornien) * Pesaro Giro d‘Italia (World Tour), 8. Etappe:

Tortoreto Lido - Pesaro (235 km, mit Öst.)

LEICHTATHLETIK * N/Südstadt ÖM (Hindernislauf) * Shanghai Diamond League - 11:00 S/Salzburg PK Salzburg Marathon „Präsentation der

Eliteläuferinnen und -Läufer“

(Wyndham Grand CC, Fanny-von-Lehnert-Straße

7)

EISHOCKEY WM/Gruppe A * 12:15 Kosice Dänemark - USA * 16:15 Kosice Kanada - Deutschland * 20:15 Kosice Großbritannien - Slowakei WM/Gruppe B * Bratislava Vorschau Österreich - Tschechien * 12:15 Bratislava Lettland - Russland (live auf ORF Sport +) * 16:15 Bratislava Italien - Norwegen * 20:15 Bratislava Schweiz - Schweden

BASKETBALL ABL-Play-offs/Halbfinale/best-of-five/2. Spiel * 19:00 B/Oberwart Unger Steel Gunners Oberwart - Swans Gmunden * 20:15 ST/Kapfenberg Kapfenberg Bulls - Klosterneuburg Dukes

(live auf Sky Sport Austria)

HANDBALL EHF-Cup/Final-Four * 18:00 Kiel Spiel um Platz 3 * 20:45 Kiel Finale

GOLF * New York PGA Championship (live auf Sky) * 17:30 ST/Maria Gösser Open

Lankowitz

SEGELN * Athen EM: Finn * 11:55 Weymouth EM: 49er, 49erFX, Nacra 17

BEACH-VOLLEYBALL - Itapema World Tour (Damen, Herren)

ERICAN FOOTBALL AFL/6. Woche * 16:00 O/Traun Steelsharks Traun - Projekt Spielberg Graz

Giants (live auf ORF Sport +) * 18:00 T/Innsbruck Swarco Raiders Tirol - SonicWall Rangers

Mödling

RHYTHMISCHE GYMNASTIK * 08:00 Baku EM (10:00 Gruppe C/mit Öst.)

TRIATHLON * 02:46 Yokohama World Series (Damen mit Perterer/Hauser, 05:

46 Herren mit Knabl) - 10:30 Cagliari Weltcup (Damen mit Feuersinger, 12:30 Herren

mit Hollaus, Pertl, Demuth)

