Monatliche Bücher-Bestsellerliste für Österreich

Wien (APA) - In Zusammenarbeit mit dem Verlagsbüro Schwarzer nachfolgend eine Übersicht über die Monats-Top-Ten in den Kategorien Belletristik, Sachbuch, Taschenbuch sowie Kinder- und Jugendbuch. (Erhebungszeitraum: 16.4. bis 15.5.2019)

Belletristik:

~ Platz Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 2 Vea Kaiser Rückwärtswalz Kiepenheuer & Euro 22,70

er Witsch 2 9 Barbara Verschüttete Aufbau Euro 22,00

Frischmuth Milch 3 3 Ferdinand von Kaffee und Luchterhand Euro 20,60

Schirach Zigaretten 4 1 Marc Elsberg Gier. Wie Blanvalet Euro 24,70

weit würdest

du gehen? 5 7 ViktoriaSarin Spring in Community Euro 15,50

a eine Pfütze! Editions

Frag dich mal 6 6 Claudia Steirerrausch Gmeiner Euro 15,50

Rossbacher 7 10 Doris Knecht weg Rowohlt Berlin Euro 22,70 8 8 Bernhard Kaschmirgefüh Haymon Euro 17,90

Aichner l 9 neu Niklas Natt 1793 Piper Euro 17,50

och Dag 10 neu Joel Dicker Das Piper Euro 25,70

Verschwinden

der Stephanie

Mailer ~ Sachbuch:

~ Platz Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 1 P. A. Der Kneipp Euro 22,00

Straubinger Jungbrunnen-E

u. a. ffekt 2 neu Reinhold Haltung Ecowin Euro 24,00

Mitterlehner 3 neu Jean Ziegler Was ist so C. Bertelsmann Euro 15,50

schlimm am

Kapitalismus? 4 2 Bas Kast Der C. Bertelsmann Euro 20,60

Ernährungskom

pass 5 4 Petra Bracht Intervallfast Gräfe und Euro 15,50

en Unzer 6 neu Peter Pirker Codename Tyrolia Euro 29,95

Brooklyn 7 10 Melanie Trau dich, es bene! Euro 17,50

Wolfers ist dein

Leben 8 5 Stephen Kurze Klett-Cotta Euro 20,60

Hawking Antworten auf

große Fragen 9 neu Tina Genießen in Styria Euro 25,00

Veit-Fuchs der

Südsteiermark 10 3 Bas Kast Der C. Bertelsmann Euro 22,70

Ernährungskom

pass. Das

Kochbuch ~ Taschenbuch:

~ Platz Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 neu Daniel Tyll rororo Euro 12,40

Kehlmann 2 2 Jojo Moyes Nächte, in Rowohlt Euro 17,50

denen Sturm Polaris

aufzieht 3 1 Beate Maxian Mord im Goldmann Euro 10,30

Hotel Sacher 4 neu Meike Sterne sieht Goldmann Euro 10,30

Werkmeister man nur im

Dunkeln 5 4 Herbert Letzter Haymon Euro 12,95

Dutzler Stollen 6 neu Ken Follett Das Bastei Lübbe Euro 15,50

Fundament

der Ewigkeit 7 neu Irene Diwiak Liebwies Diogenes Euro 13,40 8 Wiedereinste Elena Meine Suhrkamp Euro 11,40

iger Ferrante geniale

Freundin 9 neu Andrea Die Spur des Bastei Lübbe Euro 11,40

Camilleri Lichts 10 neu Marc-Uwe QualityLand Ullstein Euro 11,40

Kling ~ Kinder- und Jugendbuch:

~ Platz Vormonat Autor Titel Verlag Preis 1 neu Jeff Kinney Ruperts Baumhaus Euro 15,50

Tagebuch. Zu

nett für

diese Welt! 2 1 Christelle Die Insel Euro 18,50

Dabos Spiegelreisen

de. Die

Verlobten des

Winters 3 neu Nicky Singer Davor und Dressler Euro 19,60

Danach 4 neu Kirsten Boie Vom Fuchs, Oetinger Euro 16,50

der ein Reh

sein wollte 5 neu Chris Colfer Land of Fischer Euro 18,50

Stories. Die Sauerländer

Suche nach

dem

Wunschzauber 6 6 Arno Strobel SPY. Loewe Euro 10,30

Highspeed

London 7 neu Liz Pichon Tom Gates. Egmont Euro 12,40

Monster? Schneiderbuch

Welches

Monster? 8 neu Jessica Das arsEdition Euro 10,30

Ennis-Hill Zauberarmband

. Das Einhorn

im Stadtpark 9 neu Nele Neuhaus Elena. In Planet! Euro 13,40

letzter

Sekunde 10 neu Angie Thomas On The Come cbj Euro 18,50

Up ~