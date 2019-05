Wiener Börse (Nachmittag) - ATX gewinnt 0,17 Prozent

Wien (APA) - Die Wiener Börse hat sich heute, Donnerstag, am Nachmittag bei durchschnittlichem Volumen mit etwas höherer Tendenz gezeigt. Der ATX wurde um 14.15 Uhr mit 3.049,23 Punkten errechnet, das ist ein Plus von 5,17 Punkten bzw. 0,17 Prozent. Zum Vergleich: DAX/Frankfurt +0,69 Prozent, FTSE/London +0,18 Prozent und CAC-40/Paris +0,34 Prozent.

In einer europaweit aufgehellten Börsenstimmung wendete auch der heimische Aktienmarkt in die Gewinnzone. Die Aussicht auf Zuwächse an der Wall Street wirkte international unterstützend. Die Handelsstreitigkeiten der USA mit anderen Ländern stehen aber unverändert im Blickfeld der Anleger.

Auf Unternehmensebene rückten Wienerberger, UNIQA und die Post mit aktuellen Geschäftszahlen in den Fokus. Der Ziegelkonzern Wienerberger drehte im ersten Quartal den Nettogewinn gegenüber dem Vorjahr von minus 19,6 Mio. auf plus 26,8 Mio. Euro. Der Umsatz wurde zudem um 15 Prozent auf 776,8 Mio. Euro gesteigert. Dies sei nicht nur auf den witterungsbedingt frühen Start in die Bausaison zurückzuführen. Der Konzern hat auch teurere Produkte entwickelt und fährt seit Jahren einen stringenten Sparkurs. Die Wienerberger-Aktie legte 1,1 Prozent zu.

Die Post-Aktie reagierte mit minus 0,2 Prozent. Mit einem stabilen Umsatz und einem leichten Gewinnanstieg ist die Österreichische Post in das Jahr 2019 gestartet. „Unser Ergebnis ist relativ unspektakulär, aber zufriedenstellend“, sagte Post-Chef Georg Pölzl.

Bei der UNIQA gab es ebenfalls ein Kursminus von 0,2 Prozent zu sehen. Die Versicherungsgruppe hat Anfang 2019 auf vergleichbarer Basis mehr verdient. Einen Sondereffekt von 2018 herausgerechnet, stiegen im ersten Quartal der Vorsteuer- und der Nettogewinn.

Die auffälligsten Kursbewegungen absolvierten am unteren Ende der Gewinner- und Verliererliste Warimpex (minus 4,4 Prozent), Porr (minus 2,0 Prozent) und Marinomed (minus 1,8 Prozent), während Agrana (plus 1,7 Prozent) und Telekom Austria (plus 1,4 Prozent) am deutlichsten zulegen konnten.

Das bisherige Tageshoch verzeichnete der ATX gegen 13.10 Uhr bei 3.061,62 Punkten, das Tagestief lag kurz nach Handelsauftakt bei 3.030,04 Einheiten. Der ATX Prime notierte mit einem Plus von 0,12 Prozent bei 1.538,57 Zählern. Um 14.15 Uhr notierten im prime market 17 Titel mit höheren Kursen, 16 mit tieferen und vier unverändert. In elf Aktien kam es bisher zu keiner Kursbildung.

Bis dato wurden im prime market 1.669.268 Stück Aktien umgesetzt (Einfachzählung) mit einem Kurswert von rund 40,849 (Mio. Euro (Doppelzählung). Umsatzstärkstes Papier ist bisher Erste Group mit 240.227 gehandelten Aktien, was einem Kurswert von rund 8,09 Mio. Euro entspricht.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA345 2019-05-16/14:27