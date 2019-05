Fußball: Zitat des Tages - Dortmund-Geschäftsführer Joachim Watzke

Berlin (APA/dpa) - „Wenn wir dieses Mal Meister werden, können wir 24 Stunden fahren. Sonst habe ich immer gesagt: Nicht so lange, ich bin nach vier, fünf Stunden fix und fertig, da hab ich schon zehn Bier getrunken und weiß gar nicht, wie es weitergeht. Da habe ich immer gesagt: Abkürzen, abkürzen. Jetzt können wir fahren bis Montagmorgen, ich bleibe an Bord.“

Hans-Joachim Watzke, der Geschäftsführer des deutschen Fußball-Traditionsclubs Borussia Dortmund, hat alle Details im Kopf - für den Fall, der BVB erobert am Samstag noch die Meisterschaft. Um 22 Uhr am Samstag werde es die Meisterfeier geben, verriet er bei der Auszeichnung Deutscher Fußball Botschafter in Berlin. Am Sonntag soll der Autokorso durch Dortmund folgen, worauf sich Watzke offenbar besonders freut.