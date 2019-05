Nachrichten leicht verständlich (in der Sprachstufe A2)

Strenge Gesetze gegen Abtreibungen in Alabama

Montgomery (Alabama) - In Alabama in den USA dürfen Frauen bald nicht mehr abtreiben. Ein neues Gesetz zwingt Frauen dazu, ungewollte Kinder zur Welt zu bringen. Auch nach einer Vergewaltigung dürfen Frauen nicht mehr abtreiben.

Wenn Ärzte helfen, ein Kind abzutreiben, müssen sie bis zu 99 Jahre ins Gefängnis. Nur wenn das Leben der Schwangeren in Gefahr ist, darf sie abtreiben. Auch wenn das ungeborene Kind eine unheilbare Krankheit hat, darf die Frau es abtreiben. Das Abtreibungs-Gesetz gilt in 6 Monaten.

Erklärung: Abtreibung

Viele schwangere Frauen wollen ihr Kind nicht zur Welt bringen. Deshalb gehen sie zu einem Arzt. Der Arzt beendet dann die Schwangerschaft. Dabei stirbt das ungeborene Kind. Das nennt man Abtreibung.

Der Grund für den schweren Waldbrand in Kalifornien wurde gefunden

San Francisco - Im Jahr 2018 hat es einen riesigen Waldbrand in Kalifornien in den USA gegeben. Dabei starben 85 Menschen. Über 18.000 Gebäude brannten ab. Jetzt hat man den Grund für den Brand gefunden. Der Waldbrand wurde durch beschädigte Stromleitungen ausgelöst. Weil es sehr heiß und windig war, breitete sich das Feuer rasch aus.

Im Garten kann man viel für die Bienen und die Schmetterlinge tun

Wien - In Österreich gibt es in der Natur immer weniger Tiere. Vor allem Bienen und Schmetterlinge werden immer weniger. Wenn man einen Garten hat, kann man aber viel für die Natur tun. Jeder Garten kann ein kleiner Nationalpark sein, sagt Global 2000. Das ist eine Organisation, die die Umwelt schützt.

Wenn man im Garten kein Gift spritzt, dann ist das gut für die Tiere. Wichtig ist auch, dass man im Garten viele blühende Blumen hat. Wenn das jeder macht, dann gibt es bald wieder mehr Bienen und Schmetterlinge.

Erklärung: Nationalpark

Ein Nationalpark ist eine Gegend, in der die Natur geschützt wird. Dort darf der Mensch die Natur nicht stören. Dadurch soll die Natur erhalten bleiben. Ein Nationalpark kann zum Beispiel ein großer Wald sein oder ein ganzes Gebirge. Auch ein Stück vom Meer kann ein Nationalpark sein.

Urlauber in Neuseeland müssen Eintritts-Geld zahlen

Wellington - Neuseeland ist ein weit entferntes Land. Es liegt in der Nähe von Australien. In Neuseeland leben 5 Millionen Menschen. Viele Menschen machen gerne Urlaub in Neuseeland. Im Jahr 2018 besuchten fast 4 Millionen Urlauber Neuseeland.

Bald muss man Eintritts-Geld bezahlen, wenn man Neuseeland besuchen will. Das Eintritts-Geld macht pro Person rund 20 Euro aus. Pro Jahr sollen dadurch insgesamt 47 Millionen Euro zusammen kommen. Mit dem Geld soll die Umwelt in Neuseeland geschützt werden.

+++ Dieser Nachrichtenüberblick ist in leicht verständlicher Sprache verfasst. Zielgruppe sind in erster Linie Menschen mit Leseschwächen. Es handelt sich um ein Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit dem Grazer Unternehmen capito. +++