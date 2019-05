Fußball: England in Nations League mit neun CL-Finalisten

London (APA/dpa) - Englands Fußball-Teamchef Gareth Southgate hat für das Nations-League-Halbfinale gegen die Niederlande neun Spieler berufen, die nur fünf Tage zuvor im Champions-League-Finale stehen. Southgate gab sein Aufgebot am Donnerstag bekannt. Der 48-Jährige nominierte für die Partie am 6. Juni in Guimaraes drei Liverpool-Profis und gleich sechs von Tottenham - so viele wie von keinem anderen Verein.

Unter den Spurs-Spielern ist auch Stürmerstar Harry Kane, der seinem Club in den letzten Wochen verletzungsbedingt gefehlt hatte. Weil das Endspiel der Königsklasse am 1. Juni und damit nur wenige Tage vor dem Nations-League-Halbfinale ausgetragen wird, werden einige Nationalspieler erst am 3. Juni zum Aufgebot der „Three Lions“ stoßen, deren 27-köpfiger Kader vor dem Abflug nach Portugal noch auf 23 Profis reduziert wird.

Drei Tage nach dem Duell mit Oranje trifft England entweder im Finale oder im Spiel um Platz drei des neuen UEFA-Wettbewerbs auf Portugal oder die Schweiz.