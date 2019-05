Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis mit deutlichen Zuwächsen

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Donnerstag im späten europäischen Handel deutlich höher gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 63,40 Dollar und damit um 2,23 Prozent merklich mehr als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 73,18 Dollar gehandelt.

Im Zuge einer aufgehellten Stimmung an den Finanzmärkten - mit klaren Kursgewinnen an der Wall Street und an den europäischen Leitbörsen im Blick - legten auch die Ölpreise merklich zu. Positive Signale kamen von der US-Konjunktur: So hatte sich das Geschäftsklima in der Region Philadelphia im Mai stärker aufgehellt als erwartet. Zudem war die Zahl der wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe deutlicher gefallen als gedacht.

Der Goldpreis in London lag am Nachmittag bei 1.290,30 Dollar und damit leichter gegenüber dem Schlusskurs von Mittwoch von 1.296,48 Dollar.

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 73,18 71,77 +1,96 WTI 63,40 62,02 +2,23 OPEC-Daily 71,26 70,66 +0,85 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.290,30 1.296,48 -0,48 Silber 14,66 14,78 -0,81 Platin 836,48 845,42 -1,06 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 106,60 106,60 +0,00 Kakao 2.359,00 2.321,00 +1,64 Zucker 324,80 326,60 -0,55 Mais 163,50 164,00 -0,30 Sojabohnen 839,50 835,50 +0,48 Weizen 176,50 176,00 +0,28 ~