Zwei Verletzte bei Pkw-Kollision im Bezirk Krems-Land

Langenlois (APA) - Bei einer Kollision zweier Pkw in Langenlois im Bezirk Krems-Land haben am Donnerstagnachmittag zwei Personen Blessuren erlitten. Ein Autofahrer hatte beim Abbiegen einen entgegenkommenden Wagen übersehen, berichtete das Rote Kreuz. Beide Verletzten wurden nach der Versorgung an Ort und Stelle in das Universitätsklinikum Krems transportiert.