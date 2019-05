Fußball: Barca-Chef Bartomeu stärkte Coach Valverde den Rücken

Barcelona (APA/Reuters) - Josep Maria Bartomeu, Präsident des FC Barcelona, hat Trainer Ernesto Valverde am Donnerstag den Rücken gestärkt. Der Coach war nach dem Semifinal-Aus in der Fußball-Champions-League gegen Liverpool unter Druck geraten, wird aber laut Bartomeu auch in der kommenden Saison der Betreuer von Lionel Messi und Co. sein.

„Er hat die Unterstützung der Clubführung. Er ist der Trainer, den wir haben wollen“, erklärte Bartomeu. Bei der Zusammenarbeit mit Valverde handle es sich um ein „Langzeit-Projekt“.

In der ersten Saison unter Valverde gewann Barca im Vorjahr das Double aus Meisterschaft und Cup. Der Meistertitel wurde in dieser Spielzeit erfolgreich verteidigt, im Cupfinale geht es in einer Woche gegen Valencia.