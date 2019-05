Tennis: Federer nach abgewehrten Matchbällen in Rom im Viertelfinale

Rom (APA/sda) - Der Schweizer Tennisstar Roger Federer ist beim Masters-1000-Turnier in Rom am Donnerstag mit zwei Siegen in das Viertelfinale eingezogen. Nach dem 6:4,6:3-Erfolg gegen Joao Sousa (POR) schlug er als Nummer drei den Kroaten Borna Coric am Abend nach zwei abgewehrten Matchbällen und mehr als zweieinhalb Stunden 2:6,6:4,7:6(7). Federer war im entscheidenden Tiebreak schon 2:5 und 4:6 zurückgelegen.

Federer trifft in der Runde der letzten acht entweder auf Stefanos Tsitsipas (GRE) oder Fabio Fognini (ITA).