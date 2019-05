Wien (APA) - WAT Atzgersdorf liefert dem Serien-Meister Hypo NÖ ein hartes Final-Duell in der Frauen-Handball-Liga (WHA). Die Wienerinnen gewannen am Donnerstag in der eigenen Halle bei ihrer ersten Finalteilnahme das Hinspiel überraschend mit 22:18 (10:12). Das Rückspiel folgt am Sonntag (18.00 Uhr) in der Südstadt.

Der im Grunddurchgang ungeschlagene Cupsieger Hypo NÖ spielt um seinen 43. Meistertitel in Folge.