Darts: Suljovic nach 5:8 gegen Van Gerwen nicht im Semifinale

Leeds (APA) - Mensur Suljovic hat in der Premier League Darts das Semifinale verpasst. Der Wiener musste sich am Donnerstag in Leeds dem niederländischen Weltmeister und Tabellenführer Michael van Gerwen mit 5:8 geschlagen geben. Die Plätze im Halbfinale gingen neben Van Gerwen an Rob Cross, Daryl Gurney und James Wade.