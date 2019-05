Basketball: Warriors im Western-Conference-Finale der NBA 2:0 voran

Oakland (Kalifornien) (APA) - Die Golden State Warriors sind auf bestem Wege, zum fünften Mal en suite das Endspiel der National Basketball Association (NBA) zu erreichen. Der Titelverteidiger aus Oakland feierte am Donnerstagabend (Ortszeit) einen 114:111-Heimsieg über die Portland Trail Blazers und liegt damit im Western-Conference-Finale bereits 2:0 in Führung. Matchwinner für die „Dubs“ war einmal mehr Stephen Curry.

Der 31-jährige Point Guard verbuchte 37 Punkte sowie je acht Rebounds und Assists. Im Gegensatz zur ersten Partie (116:94 für Golden State) war Portland diesmal ein ebenbürtiger Gegner und führte von der dritten bis zur 33. Minute ausnahmslos, teilweise sogar mit 17 Zählern. Doch mit einem 14:3-Lauf in den letzten 4:16 Minuten setzten sich am Ende erneut die Warriors durch. „Wir haben dieses Spiel ‚gestohlen‘. Portland war klar besser als wir“, sprach Golden-State-Trainer Steve Kerr von einem glücklichen Sieg.

Bereits vor dem Match wurde bekannt, dass der NBA-Champion der vergangenen beiden Jahre auch in den kommenden beiden Partien der „best of seven“-Serie in der Nacht auf Sonntag bzw. Dienstag (jeweils 3.00 MESZ/live DAZN) in Portland auf seinen verletzten Superstar Kevin Durant verzichten muss. Möglicherweise wird der 30-Jährige nach seiner Wadenzerrung erst bis zum Beginn der Finalserie (ab 30. Mai/Ortszeit) wieder fit.

Play-off-Ergebnis der NBA vom Donnerstag - Halbfinale (Western-Conference-Finale/“best of seven“), zweites Spiel: Golden State Warriors - Portland Trail Blazers 114:111 - Stand in der Serie: 2:0